Twee dagen in het teken van de fiets 28 april 2018

02u44 0 Geel Op woensdag 2 mei kom je van 14 tot 17 uur op het marktplein terecht in een fietsparadijs. Breng je fiets mee en test je fietsbehendigheid.

Tijdens een workshop ontdek je de gevaren van de dode hoek. De Kindergemeenteraad stelt hun sensibiliseringsactie 'Raak je gsm niet aan op de baan!' voor. Ga de uitdaging aan en probeer eens gsm-werpen, gsm-hockey of een gsm-parcours. Ben je een speelvogel? Breng dan een bezoekje aan de PlayMobiel, een caravan vol materiaal voor uren speelplezier.





Op donderdag 3 mei wil de stad iedereen motiveren om met de fiets naar het werk of de school te gaan. Heel wat Geelse bedrijven en organisaties nemen deel aan de actie en leveren een financiële bijdrage. IOK, Genzyme, OPZ, politie en Janssen Pharmaceutica schreven zich al in. Het verzamelde bedrag wordt gebruikt voor de bewegwijzering van een parcours voor het fietsexamen en voor de ontwikkeling van een nieuwe schoolroutekaart. Ook de sensibiliseringsactie 'Raak je gsm niet aan op de baan!' van de Kindergemeenteraad wordt gesteund. (WDH)