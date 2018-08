Tuinhuizen vatten vuur 25 augustus 2018

In de Groenstraat in Geel is donderdagavond rond 22.40 uur brand uitgebroken. Een haag vatte er vuur. De vlammen sloegen over naar drie aanpalende tuinhuizen. De brandweer kreeg het vuur snel onder controle en kon zo een grotere brand vermijden. (JVN)