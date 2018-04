Treinverkeer onderbroken 21 april 2018

03u11 0

Vanaf vannacht tot morgenavond is het treinverkeer tussen Mol en Herentals onderbroken. Infrabel vernieuwt een duiker onder de spoorlijn nabij Rauwelkoven als voorbereiding op de fietsostrade. Het verkeer kan over de spoorweg, er is wel beurtelings verkeer met een verkeerslicht op een stuk van Rauwelkoven. Om veiligheidsredenen vinden de werken ook 's nachts plaats. De werken kunnen geluidshinder met zich meebrengen. Informatie over de dienstregeling vind je op www.belgianrail.be of 02/528.28.28.





(WDH)