Trefquiz zamelt 1.000 euro in voor goede doelen

Ook Beweging.net van Geel droeg de voorbije kerst- en nieuwjaarsperiode zijn steentje bij voor een warm, solidair, verdraagzaam en goed gevoel onder mensen. Op vrijdagavond 29 december 2017 werd er met 29 ploegen in een bomvolle parochiezaal van Geel Sint-Amands gequizd voor het Geelse goede doel. De prijzenpot van 1.000 euro kon door de deelnemende ploegen naar eigen keuze besteed worden aan Geelse instellingen, verenigingen en projecten die zich inzetten voor mensen die met minder kansen en middelen een eigen weg zoeken in onze samenleving. Voorzitter Ria Caers was terecht fier de prijzenpot dit jaar te kunnen schenken aan de Wereldwinkel, actie MIN, ' t Passt, het Volderke, Akabe De Pioen en Al-arm. Samen met deze editie in 2017 mocht Beweging.net Geel de voorbije 16 edities van deze trefquiz meer dan 25.000 euro schenken aan Geelse goede doelen. De volgende Trefquiz wordt gespeeld op vrijdag 28 december 2018. De winnaars van de 16de editie van deze trefquiz was FC Kinrooi (zie foto), een echte Geelse familie met Limburgse roots. (WDH)