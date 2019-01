Trage weg ‘Engels Kamp’ wordt doorgetrokken Wouter Demuynck

17u54 0 Geel In het speelbos aan het Engels Kamp is een deel van de oude spoorwegverbinding eerder al omgevormd tot fiets- en wandelpad. Dat traject wordt nu doorgetrokken tot aan de toekomstige fietsostrade Herentals-Balen. Op die manier kan elke fietser of wandelaar vanuit Kievermont zich rustig begeven richting Geel-centrum of zijn reis verderzetten via de toekomstige fietsostrade.

Trage wegen zijn weggetjes, paden of verbindingen die in de eerste plaats bedoeld zijn voor wandelaars en fietsers. In 2015 werd het speelbos ‘Engels Kamp’ officieel geopend in een deel van het voormalig militair domein Geel-Kievermont langs de Retieseweg. In dat project werd een flink stuk van de oude spoorwegverbinding omgevormd tot een mooi toegankelijk fiets- en wandelpad in het speelbos zelf tot aan Nieuwland.

Nu wordt in samenwerking met Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete dit traject op dezelfde manier doorgetrokken tot aan de toekomstige fietsostrade Herentals–Balen. Op die manier kan elke fietser of wandelaar vanuit het speelbos zich rustig begeven richting het centrum van Geel of zijn reis verderzetten zodra de fietsostrade is gerealiseerd. Net zoals in het speelbos geven strategisch geplaatste horizontale boomstammen in combinatie met voorrangsborden aan wanneer de fietser of wandelaar een oversteekplaats aan de openbare weg nadert. Ook wordt er ter hoogte van Buitenblokken een rustplek voorzien.