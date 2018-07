Tot vijf jaar cel voor Albanese juwelenbende ONDER ANDERE SLACHTOFFERS IN GEEL, DESSEL EN TIELEN KRISTOF DE CNODDER

07 juli 2018

02u36 0 Geel De correctionele rechter in Turnhout behandelde gisteren de zaak van een Albanese dievenbende die wordt gelinkt aan 29 inbraken en nog eens 18 inbraakpogingen over heel het land. In onze regio zouden de daders onder andere hebben toegeslagen in Geel, Dessel en Tielen. Er worden celstraffen gevorderd tot vijf jaar.

De Albanezen Ledion K., Eriklind G. en Erion H. staan in verdenking van een reeks woninginbraken over heel het land, in de periode november-december van vorig jaar. Ook in de Kempen kenden de bendeleden goed hun weg en zo kwam hun zaak gisteren voor in Turnhout.





"De modus operandi was vaak gelijkaardig", legde de Turnhoutse procureur uit. "Meestal werd er toegeslagen in de vooravond. Vaak werd een raam kapotgeslagen met een steen. Op de meeste plaatsen werden er juwelen gestolen."





Heterdaad

Nadat Ledion K. op tweede kerstdag in Aalst op heterdaad werd betrapt, konden speurders hem in verband brengen met 46 andere inbraken. Zijn gsm-signaal werd steevast opgepikt door zendmasten in de buurt van geviseerde woningen. Later kwamen ook Erion H. en Eriklind G. in beeld. Laatstgenoemde is spoorloos, terwijl de andere twee - die gedeeltelijke bekentenissen aflegden - al enkele maanden in voorhechtenis zitten.





Door de staking bij het gevangenispersoneel konden de beklaagden echter niet bij hun proces aanwezig zijn. Het openbaar ministerie vorderde vijf jaar cel voor Ledion K. en Eriklind G. en twintig maanden voor Erion H., omdat de inbreng van deze laatste eerder beperkt zou zijn.





80.000 euro sieraden

Weduwe Josepha Nees uit Tielen (Kasterlee) was een slachtoffer dat zich tijdens de zitting door een advocaat liet vertegenwoordigen. Bij de bejaarde vrouw werden enkele familiejuwelen met een grote emotionele waarde gestolen, onder andere de trouwring van haar man zaliger.





De familie Meurrens uit het Vlaams-Brabantse Wilsele stelde dan weer dat men voor meer dan tachtigduizend euro aan sieraden kwijtgeraakte. "De familie had foto's van de juwelen en een juwelier-expert berekende op basis van die foto's de financiële schade", laat raadsman Pieterjan Heremans weten. Verschillende gedupeerden eisen nu ook een schadevergoeding.





Chauffeur

Advocate Karolien Van de Moer - die Ledion K. vertegenwoordigde - vroeg toch enige clementie voor haar cliënt. "Hij was de chauffeur, maar had zeker geen leidinggevende functie in dit verhaal", benadrukte Van de Moer. "De persoonlijke situatie van mijn cliënt was ook niet rooskleurig. Hij komt uit een arme streek in Albanië, zijn vader overleed in 2015 en zijn moeder heeft medische problemen. Begin 2017 kwam hij naar België op zoek naar werk en een beter leven, maar toen hij geen job vond, sloeg hij een foute weg in. Met die omstandigheden in het achterhoofd vraag ik een lagere strafmaat."





De rechter doet op 13 juli een uitspraak.