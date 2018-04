Toezichters gezocht voor tentoonstelling 03 april 2018

Voor de tentoonstelling 'Mon Van Genechten herbekeken' zoekt de stad Geel toezichters. De tentoonstelling bestaat uit originele werken van de Geels-Chinese kunstenaar Mon Van Genechten, aangevuld met eigentijdse creaties door de leerlingen van de Academie voor Beeldende Kunst. De stad zoekt personen die in de periode van 28 april tot 24 juni toezicht houden op de tentoonstelling in de Academie voor Beeldende Kunst.





De tentoonstelling is open voor bezoek op donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag van 14 tot 17 uur. Je kunt je opgeven voor de hele periode, maar ook voor enkele dagen. Je houdt een oogje in het zeil en spreekt bezoekers aan als ze werken aanraken. Wat mag je verwachten? Een vergoeding van 15 euro per namiddag en uiteraard een persoonlijke rondleiding met een woordje uitleg over de tentoonsteling.





Bij interesse, graag contact opnemen met het Gasthuismuseum, op het nummer 014/56.68.40 of via gasthuismuseum@geel.be. (WDH)