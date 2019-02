Thomas More steunt ‘Sign for my Future’ Wouter Demuynck

12 februari 2019

17u42 0 Geel De directieleden van de Thomas More-hogeschool, met campussen in onder meer Geel, Turnhout en Vorselaar, ondertekenden op 5 februari de petitie ‘Sign for my Future’. Die brede coalitie van jongeren, bedrijfsleiders, middenveldorganisaties, de media en de academische wereld willen dat de volgende regeringen werk maken van een ambitieus klimaatbeleid.

De directie van Thomas More roept alle personeelsleden en studenten op om hetzelfde te doen en tekent tegelijkertijd een duidelijk intern beleid uit om werk te maken van een klimaatbeleid op maat van de hogeschool. Bij elk project om een gebouw of een campus te verbeteren of te renoveren wordt duurzaamheid een prioriteit.

Dat gaat van relatief eenvoudige ingrepen zoals de vervanging van tl-verlichting door energiezuinige leds, het plaatsen van zonnepanelen op het dak, de installatie van regenwatersystemen voor sanitair, het uitsluitend gebruiken van biologisch afbreekbare schoonmaakmiddelen tot een beter beheer van technische installaties en het uittekenen van een masterplan voor grote campussen zoals in Geel en Mechelen.

“En daar blijft het niet bij”, zegt Martine Taeymans, directeur Marketing en Communicatie. “Op alle campussen worden plastic bekers weggehaald, de plastic Thomas More-draagtassen zijn voortaan van papier, studenten worden met een handige app aangemoedigd om te carpoolen en kunnen in Geel gebruik maken van een exclusieve carpoolparking. De dienst Studentenvoorzieningen verhuurt goedkoop gewone en elektrische fietsen. En Travel More, ons reisbureau dat alle buitenlandse reizen verzorgt die personeelsleden maken in het kader van hun opdracht, formuleert milieuvriendelijke reisvoorstellen.”