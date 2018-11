Thomas More start met 15 graduaatsopleidingen HBO5-opleidingen krijgen volwaardige plaats in hoger onderwijs Jef Van Nooten

20 november 2018

16u32 4 Geel De Thomas More-hogeschool krijgt er vanaf volgend academiejaar vijftien graduaatsopleidingen bij. Ze vervangen de HBO5-opleidingen van de Centra voor Volwassenenonderwijs. “Een graduaatsstudent is voortaan een volwaardig student hoger onderwijs. Wie afstudeert, krijgt een hoger onderwijsdiploma en werk is verzekerd”, klinkt het.

Het onderwijsaanbod van Thomas More wordt vanaf het academiejaar 2019-2020 drastisch uitgebreid. De hogeschool zal maar liefst vijftien graduaatslopleidingen aanbieden. Het gaat om tweejarige en sterk praktijkgerichte opleidingen die de HBO5-opleidingen van de CVO’s (Centra voor Volwassenenonderwijs) vervangen. Ook de Specifieke Lerarenopleiding maakt de overstap naar het hoger onderwijs en wordt een Educatieve Graduaatsopleiding. “Wie na het secundair onderwijs opteert voor een hogeschool, kan vanaf september 2019 kiezen voor een graduaatsopleiding (120 studiepunten) of voor een bacheloropleiding (180 studiepunten). De graduaatsopleidingen vervangen de HBO5-opleidingen van de CVO’s. Die HBO5-opleidingen worden hervormd en krijgen als graduaatsopleiding een volwaardige plaats in het hoger onderwijs en in de hogescholen. Alleen de HBO5-opleiding Verpleegkunde blijft bestaan buiten de hogescholen”, zegt Els Van Weert, regiodirecteur Kempen van Thomas More.

De graduaatsopleidingen bereiden voor op een specifiek beroep en zijn sterk praktijkgericht. “Echt opleidingen voor doeners”, aldus nog Van Weert. “Het werkveld heeft de opleidingen mee vormgegeven en neemt ook een deel van het werk voor zijn rekening. Een derde van de opleiding bestaat immers uit werkplekleren waarbij de student op de werkvloer van een bedrijf of organisatie opgeleid wordt. Een graduaatsstudent is voortaan een volwaardig student hoger onderwijs. Wie afstudeert, krijgt een hoger onderwijsdiploma en werk is verzekerd. Door de hervorming sluiten de opleidingen bovendien nauwer aan bij een aantal verwante bacheloropleidingen. Met een graduaatsdiploma op zak kan een student vlot doorstromen naar een bacheloropleiding en via een verkort traject van 1,5 tot 2 jaar studeren ook een bachelordiploma behalen.”

Campussen

De nieuwe graduaatsopleidingen worden op verschillende campussen van Thomas More georganiseerd: Geel, Herentals, Lier, Turnhout en Westerlo. Het gaat om opleidingen in de interessegebieden Business & Tourism, People & Health, Tech & IT, en Education. “Vanaf het academiejaar 2020-2021 wil Thomas More nog sterker inzetten op de graduaatsopleidingen door sommige opleidingen op nog meer campussen aan te bieden én door een aantal bijkomende opleidingen te organiseren. In Geel komt er dan een Graduaat Internet of Things (Tech & IT) en in Turnhout wordt het aanbod uitgebreid met Elektromechanische systemen

Om de kwaliteit van de opleidingen te garanderen, haalt Thomas More de ervaring en de knowhow van het CVO HIK in huis. “Wij werken al jaren intens samen met het CVO HIK dat een brede waaier aan opleidingen in de Kempen aanbiedt en waarmee we de campus in Geel en Turnhout al delen”, besluit Els Van Weert. “Met de graduaatsopleidingen komen ook een aantal directie- en personeelsleden van het CVO HIK over naar de hogeschool. Met hun ervaring en hun knowhow bouwen we de graduaatsopleidingen uit tot een nieuwe troef voor Thomas More en het hoger onderwijs in onze regio.”