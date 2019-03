Thomas More pakt uit met vier nieuwe Engelstalige opleidingen Kristof Baelus

14 maart 2019

17u29 0 Geel DeThomas More Hogeschool breidt haar onderwijsaanbod uit met vier nieuwe Engelstalige opleidingen. Hiermee staat de teller voor Engelstalige opleidingen aan de Thomas More op dertien.

De hogeschool kreeg van de Vlaamse regering de goedkeuring voor de ‘Bachelor of Orthopeadic Technology’ en de ‘Bachelor of Applied ComputerScience’, die in Geel zullen georganiseerd worden. Op Campus De Nayer in Sint-Katelijne-Waver zal de school de opleidingen ‘Bachelor of Automotive Technology’ en de ‘Bachelor of Electronics-ICT organiseren.

“Thomas More telt nu dertien Engelstalige opleidingen die verdeeld worden over de campussen in geel, Sint-Katelijne-Waver en Mechelen”, zegt Luc Damen, woordvoerder Thomas More. “De hogeschool wil zo meet buitenlandse studenten aantrekken en de eigen studenten de mogelijkheid geven een internationale opleiding te volgen.”

Ondanks dat veel studenten vasthouden aan hun moedertaal kan de school ook rekenen op heel wat appreciatie van studenten. Ook steeds vaker verwachten bedrijven dat hun sollicitanten vloeiend Engels spreken.

Momenteel mag slechts zes procent van de bacheloropleidingen in Vlaanderen in het Engels aangeboden worden. “Hierdoor kunnen we minder internationale studenten aantrekken, klinkt het. “Ook onze eigen studenten die op zoek zijn naar een uitdagen trekken bijvoorbeeld naar Maastricht, hier kan je zowat elke opleiding in het Engels volgen.”

Aan de negen Engelstalige opleidingen die de hogeschool momenteel in haar aanbod heeft maken zo’n 589 studenten gebruik, waarvan 225 buitenlandse studenten en 364 Vlaamse studenten. Twee van de vier andere Engelstalige opleidingen zullen in september 2019 van start gaan, de overige in september 2020. De hogeschool hoopt ook hier op een grote belangstelling.