Theatergezelschap Foelz improviseert voor het goede doel Wouter Demuynck

30 november 2018

17u35 0 Geel Op zaterdag 8 december organiseert Foelz in het kader van ‘De Warmste Week’ een avond met improvisatietheater. Met deze voorstelling, die de naam ‘De Warmste Impro’ kreeg, wil het gezelschap zoveel mogelijk geld inzamelen voor Pelicano, een stichting die de strijd aanbindt tegen kinderarmoede in België.

Foelz zal trouwens niet alleen te zien zijn die avond, want ze spraken ook twee andere improvisatiegroepen aan van buiten Geel, de Mimosaurus en MaTTaB, die zich graag mee wilden inzetten voor dit goede doel. Tijdens de voorstelling kan je ook genieten van een drankje en een versnapering, allemaal ten voordele van Pelicano. De theateravond vindt plaats in de grote zaal van het Parochiaal Centrum St-Amands, gelegen te Werft 16 in Geel. Reserveren kan via de website www.foelz.be of telefonisch op het nr. 0470/26.94.77. De deuren gaan open om 19.30 uur, de voorstelling zelf start om 20 uur. Een ticket kost vijf euro.