Tentoonstelling ‘Tarmac Zero’ drie maanden te zien in de Halle Wouter Demuynck

22 januari 2019

21u11 0 Geel Het Meerhoutse kunstcollectief Tarmac is vanaf 1 februari drie maanden lang te gast in de Halle in Geel. Tarmac cureert er – op uitnodiging van CC De Werft - de tentoonstelling ‘Tarmac Zero’ met bevriende kunstenaars uit binnen- en buitenland.

Een deel van de deelnemende kunstenaars waren reeds te zien op TarmaX, het grootschalige kunstenfestival dat in 2017 plaats vond in Meerhout, namelijk Diederik Boyen, Marc Janssens, Lindert Paulussen, Dany Tulkens, Igor Verpoorten, Reinhilde Van Grieken, Anthony Verdonck en Wiel Wiersma.

Maar er zitten ook een aantal opvallende nieuwe namen tussen: Tom Liekens met zijn gigantische dierenportretten, Eddy Stevens met zijn absurdistische klassieke prenten, de poëtische beelden van de Duitse Nele Waldert en de vreemde zelfportretten van de Nederlandse Tamara Muller.

Op vrijdagavond 1 februari vanaf 20 uur is er een feestelijke opening die vrij toegankelijk is voor het publiek. Vanaf dan kan je de tentoonstelling elke zaterdag en zondag bezoeken van 10 tot 17 uur, tot en met 21 april. Exporuimte de Halle vind je op de Markt van Geel, de ingang is aan de achterkant van de dienst Toerisme.

Op de website www.tarmaczero.be kan je nu al kennis maken met alle deelnemende kunstenaars. Je vindt er ook alle praktische info.