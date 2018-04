Telescopische zuil op Markt staat er tegen de zomer 20 april 2018

Op de Markt zijn gisteren de eerste voorbereidingen getroffen om de telescopische zuil van kunstenaar Kris Vleeschouwer te plaatsen. De plannen voor het kunstwerk dateren al van 2011, maar door technische moeilijkheden moest de kunstenaar de uitvoering vaak uitstellen. "Het was een parcours met veel hindernissen. Ik was ook niet gelukkig met die lange duur", vertelt hij. De zuil bestaat uit vier onderdelen die in- en uit elkaar kunnen schuiven en die wordt aangedreven door sensoren bij vijf groepen in het Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum die de beweging van patiënten, bezoekers en personeel registreren. Hoe meer beweging er is in het OPZ, hoe hoger de zuil wordt op de Markt. "In Geel is de psychiatrie heel aanwezig, maar tegelijkertijd ontastbaar. Met dit kunstwerk heb ik dat proberen te vertalen." Het is de bedoeling dat de zuil er deze zomer staat. (WDH)