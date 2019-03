Tankwagen vol brandstof raakt oververhit op E313 Kristof Baelus

10u56 0 Geel Op de E313 tussen Geel en Laakdal is woensdagochtend rond 9.30 uur een tankwagen oververhit geraakt. Even was er paniek omdat de tank vol brandstof zat. De oververhitting was waarschijnlijk te wijten aan te warme remschijven.

De vrachtwagen kreeg woensdagmorgen een klapband, vermoedelijk door oververhitte remschijven. Omdat de tankwagen gevuld was met brandstof kwam de brandweer zone Kempen ter plaatse. Zij hielden de temperatuur in de tankwagen in de gaten via een infraroodmeting. Al snel hadden ze de situatie onder controle.