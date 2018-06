Tankwagen met mest kantelt 16 juni 2018

02u44 0 Geel Op de Zuidelijke Rotonde van de fly-over op de grens van Oevel en Geel is gisterochtend een tankwagen met 30 ton mest gekanteld. Dat gebeurde in een bocht naar de oprit van de E313 richting Hasselt.

De tankwagen kantelde ronde 5.30 uur. Door het ongeval was één rijbaan in de richting van Geel versperd, wat voor enige hinder zorgde. Het verkeer vanuit Zammel moest beurtelings langs de plaats van het ongeval rijden. Pas wanneer de lading mest overgepompt was naar een andere tankwagen kon de tankwagen getakeld worden. De bestuurder werd met lichte verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. (WDH)