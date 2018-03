Sysmans opent derde winkel in Geelse Pas NA VIS EN VLEES OOK VERSE GROENTEN EN FRUIT WOUTER DEMUYNCK

29 maart 2018

02u30 0 Geel Na Sysmans Vis- en Vleeswinkel is er vanaf morgen ook Sysmans Verswinkel in de Geelse Pas. In die straat is het al de derde zaak van de familie Sysmans, die er al sinds 1971 gevestigd is. Het is Jeroen Sysmans (28), kleinzoon van grondlegger Alex (85), die de winkel opent.

Alex Sysmans (85) en zijn vrouw openden in 1959 buurtsupermarkt Supersysma in Ekeren. In 1971 verhuisden ze de winkel naar de Pas. 47 jaar later is de familie Sysmans alomtegenwoordig op de Pas met - vanaf vrijdag - drie winkels. Frank (53), Alex' zoon, opende in 1987 beenhouwerij Sysmans Vleeswinkel. Daardoor stopten Alex en zijn vrouw met de buurtsupermarkt om mee in de beenhouwerij aan de slag te gaan, iets wat ze nu nog steeds doen. In 2008 zette kleinzoon Jeroen (28) de familietradie voort door twee panden verder Sysmans Viswinkel te openen. Daarmee is zijn honger nog niet gestild, want vrijdag opent hij naast de vishandel een verswinkel, dat onder meer verse groenten en fruit aanbiedt. "Met onze beenhouwerij hebben we altijd veel mensen bereikt en ook onze viswinkel is redelijk uniek in Geel", vertelt Jeroen Sysmans. "Met de verswinkel creëren we nu weer een nieuwe markt, want er is veel vraag naar verse groenten en fruit. Mensen eten steeds minder vlees en vis. Enkele dagen per week eet men nu ook bereidingen met uitsluitend groenten. Wij voorzien verse (fruit)salades, vers gesneden groenten, groente- en fruitsappen, smoothies, ontbijtbowls en vanaf mei willen we ook gezonde broodjes aanbieden."





Voor drukbezette klanten

Met de verswinkel wil Jeroen vooral jongere mensen met een druk werkschema aanspreken. "Daarom heeft deze winkel ook licht gewijzigde openingsuren: van 9.30 tot 19 uur, want jongere mensen werken vaak later. Zij kunnen ook tijd besparen met koken aangezien we alles zelf bereiden. Ze hoeven de verpakking maar te openen en kunnen de pan al op het vuur zetten."





Verser dan supermarkt

Dat Jeroen een derde familiezaak opent, is opmerkelijk. De laatste jaren verdwijnen er vooral buurtwinkels die niet kunnen opboksen tegen de grote ketens. "Als buurtwinkel kan je overleven als je je onderscheidt van de supermarkten. Wij bieden voordelen die de supermarkt niet heeft. We werken veel dagverser want alles wordt in de winkel zelf bereid. Wat ook belangrijk is, is dat we onze producten goed kennen. We weten vanwaar het komt en weten dat de kwaliteit degelijk is. Nog een troef is het persoonlijk contact. We kunnen de klanten ook persoonlijk bedienen."





Jeroen heeft de leiding, maar het zullen vooral twee nieuwe krachten zijn die in de winkel staan. Vanavond is er om 19.45 uur een receptie, morgen is de winkel voor het eerst geopend.