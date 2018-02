Subsidie voor handelszaken die verhuizen naar kernwinkelgebied 07 februari 2018

02u48 0 Geel Het Geelse stadsbestuur lanceerde de subsidie 'Verhuis van een handelszaak van buiten naar binnen het kernwinkelgebied'. De subsidie wil ondernemers stimuleren hun handelszaak te vestigen in het kernwinkelgebied. Dat omvat de Nieuwstraat, Markt en een deel van Pas, met de huisnummers van 1 tot 113 en 2 tot 96. De Vlaamse overheid cofinanciert de subsidie.

Het premiestelsel houdt in dat het Geelse stadsbestuur een eenmalige subsidie voor verhuiskosten, met een maximum van 7.500 euro, toekent aan een handelaar die zijn handelszaak verhuist van buiten naar binnen het Geelse kernwinkelgebied. In de verhuiskosten zitten onder andere interieurwerken en inrichtingskosten vervat. Per jaar voorziet stad Geel een maximum budget van 30.000 euro voor de periode 2018-2020.





Met de subsidie wil het stadsbestuur de leegstand bestrijden en wil het handelaars stimuleren zich te vestigen binnen een afgebakende zone. De subsidie kan aangevraagd worden tot het einde van 2020. Voor meer informatie neem je contact op via economie@geel.be of 014/56.60.92. (WDH)





