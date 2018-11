Studenten zoeken oplossing om te overleven op Mars Wouter Demuynck

22 november 2018

16u23 0 Geel Hoe kunnen astronauten zich op Mars voeden en overleven? Op die vraag moeten studenten industrieel ingenieur van de Geelse campus van KU Leuven een antwoord zoeken tijdens de driedaagse studenten hackathon. Die vond plaats in cocoon2440 in de Stationsstraat, waar studenten het hele jaar door aan projecten kunnen werken.

NASA hoopt in de jaren ‘30 van deze eeuw een bemande vlucht naar Mars te ondernemen. Maar hoe kunnen astronauten zich op Mars voeden en overleven? Dat is de opdracht die vijf studententeams industrieel ingenieur van KU Leuven campus Geel voorgeschoteld krijgen tijdens de driedaagse Shacklethon (Studenten HACKathon voor het creatief en LEerzaam oplossen van TechnOlogische uitdagingeN), die gisteren en vandaag plaatsvond en morgen de laatste dag ingaat. De ingenieursstudenten worden uitgedaagd om een Proof Of Concept (POC) uit te denken en te bouwen omtrent voedselvoorziening op Mars. Het concept zal beoordeeld worden op wetenschappelijke onderbouw, economische haalbaarheid, duurzaamheid en creativiteit.

Tijdens de zoektocht naar een economisch haalbare en duurzame voedselbron op Mars moeten de studenten anticiperen op problemen die mogelijk kunnen ontstaan door de leefomstandigheden op Mars en de moeilijkheden van het transport van materialen naar Mars. Denk maar aan het verschil in zwaartekracht op aarde en Mars.

Op vrijdagnamiddag 23 november zullen de teams hun concept presenteren aan een multidisciplinaire jury. Het winnende team mag een begeleid bezoek brengen aan het hoogtechnologisch onderzoekscentrum CERN met deeltjesversneller in Zwitserland. Tijdens de Dag van de Wetenschap op zondag 25 november kan iedereen in cocoon2440 kennismaken met de uitgewerkte concepten.