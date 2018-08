Studenten winnen ontwerpwedstrijd voor elektrische racewagens 09 augustus 2018

02u42 0 Geel Studenten van KU Leuven en Thomas More hebben afgelopen weekend de eerste plaats behaald voor beste ontwerp met hun Umicore Pulse, de elektrische racewagen van Formula Electric Belgium. Dat gebeurde op Formula Student Czech Republic, een internationale ontwerpcompetitie waarin studenten van meer dan 50 verschillende universiteiten het tegen elkaar opnemen in hun zelfontwikkelde racewagen.

Jaarlijks nemen studenten van KU Leuven en Thomas More deel aan de Formula Student-competities. Deze wedstrijden voor racewagens draaien niet alleen om dynamische prestaties zoals acceleratie en uithoudingsvermogen, maar ook om professionaliteit en innovatie. Op de wedstrijd in Tsjechië wisten de studenten van Formula Electric Belgium de jury te imponeren met het technisch ontwerp van hun wagen. Naast de prijs voor beste ontwerp behaalde de Umicore Pulse ook brons in het onderdeel acceleratie. "Deze eerste plaats is wellicht de mooiste prijs die we als team konden bemachtigen aangezien dit onze drang naar innovatie erkent", aldus Arthur Coppieters, student industrieel ingenieur aan de KU Leuven en team leader. "Ik ben enorm trots op alle teamleden die met hart en ziel aan deze wagen hebben gewerkt."





Formula Electric Belgium is een team dat zich focust op meer dan enkel racen. De studenten proberen elk jaar innovatief voor de dag te komen. Zo pakten ze dit jaar uit met een uniek koelsysteem dat ontworpen werd met behulp van artificiële intelligentie en geproduceerd via 3D-printen. (WDH)