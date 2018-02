Studenten Thomas More screenen tennisclub De Nethe 23 februari 2018

02u36 0 Geel Voor het derde jaar op rij voeren de studenten Energietechnologie van Thomas More in Geel energiescreenings uit bij kledingzaken in de Kempen om het energieverbruik te analyseren en te verbeteren. Om goed voorbereid aan het echte werk te kunnen beginnen, hielden de studenten gisteren een proefscan bij tennisclub De Nethe in Meerhout.

Het schoolproject ondersteunt 'Kempen2020', het engagement van 29 Kempense gemeenten om 20% CO2 te besparen tegen 2020. In het kader daarvan kunnen kledingzaken uit de regio hun zaak laten onderzoeken door studenten Energietechnologie van Thomas More in Geel. Zestien kledingzaken krijgen zo de komende twee weken een team studenten over de vloer. De 40 studenten brengen het energieverbruik van de zaak in kaart en formuleren aanbevelingen om de energiefactuur te doen dalen.





Infraroodcamera

Gisteren hielden de studenten samen met de docenten een proefscan bij tennisclub De Nethe in Meerhout. Ze scanden het gebouw met meetapparatuur zoals een luxmeter en een infraroodcamera.





"Met de infraroodcamera hebben ze bijvoorbeeld ontdekt dat de koeling van het café wat koude verliest", vertelt Lien Mertens, die het project mee begeleidt.





"Daarnaast zagen ze dat er een overaanbod aan energie wordt gegenereerd door zonnepanelen. Daarom stelden ze voor die energie te gebruiken voor laadpalen op de parking."





Begin mei worden de resultaten van de scans bij de kledingzaken bekendgemaakt. "Het is de bedoeling dat de studenten een benchmark, een referentiepunt, voor kledingzaken opstellen. Voor hen werkt het dan ook erg motiverend dat hun schoolwerk echt iets zal opleveren."





