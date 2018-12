Studenten energietechnologie zoeken kappers- en welnesszaken voor screening Wouter Demuynck

27 december 2018

19u29 0 Geel Voor het vierde jaar op rij voeren de studenten energietechnologie aan Thomas More Kempen energiescreenings uit bij handelszaken. Dit jaar ligt de focus op kappers- en welnesszaken. Wie zo'n zaak heeft en het energieverbruik wil laten analyseren, kan zich daarvoor aanmelden tot 6 februari 2019.

Het doel van het project is om met de studenten het energieverbruik van deze handelszaken in kaart te brengen en aanbevelingen te doen om hun energiefactuur te doen dalen. Daarmee ondersteunen de studenten de doelstelling van Kempen2020, het engagement van 29 Kempense gemeenten om 20% CO2 te besparen tegen 2020. “We kiezen dit jaar heel specifiek voor kappers- en welnesszaken. De klant wil een hoog comfortgevoel bij deze zaken. Deze eis gaat gepaard met hoge energiekosten. Onze studenten moeten ervoor zorgen dat er niet aan comfort wordt ingeboet, maar dat de handelaars toch een mooie energiebesparing kunnen realiseren. Een hele uitdaging dus!”, aldus Tiemen Thijssen, docent bij Thomas More.

In de eerste fase van het project worden er kappers- en welnesszaken uit de regio Kempen gezocht om deel te nemen aan het project. Geselecteerde handelszaken worden persoonlijk op de hoogte gebracht. In een tweede fase voeren teams van vier studenten energiescans uit in de geselecteerde kappers- en welnesszaken. De resultaten van deze scans worden geanalyseerd en vergeleken met gelijkaardige handelszaken. Deelnemers krijgen vervolgens advies en worden begeleid om hun energieverbruik te doen dalen. De resultaten van het project worden eind mei voorgesteld op een evenement met alle betrokken partners. Het project loopt van 27 februari tot 22 mei 2019.

Heb je een kappers- of welnesszaak en wil je graag jouw energieverbruik eens grondig onder de loep nemen? Geïnteresseerde handelszaken kunnen zich aanmelden tot 6 februari 2019 via www.kempen2020.be/energiestudie. Voor meer informatie over het project en voorwaarden om deel te nemen kan je eveneens terecht op bovenstaande website. Wie nog vragen heeft kan terecht bij Tiemen Thijssen (tiemen.thijssen@thomasmore.be of 014/56.23.10) of Ellen Leys (ellen.leys@iok.be of 014/56.45.15).