Streekproducten- en ambachtenmarkt 27 augustus 2018

Woensdag 29 augustus vindt de laatste streekproducten- en ambachtenmarkt van de zomer plaats, een gezellige avondmarkt waar enthousiaste en begeesterde standhouders hun streekproducten laten proeven en/of hun lokale ambachten demonstreren. Het publiek komt zo rechtstreeks in contact met vakmannen en -vrouwen uit de eigen streek. En voor zij die er niet genoeg van kunnen krijgen, bestaat uiteraard de mogelijkheid om heel wat moois of lekkers te kopen om er ook thuis van te genieten. Mr. Sousa & the Barracuda's zal voor de muzikale omlijsting zorgen. (WDH)