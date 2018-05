Streekproducten- en ambachtenmarkt tijdens Week van de Korte Keten 22 mei 2018

Ontdek de Korte Keten in Vlaanderen tijdens de Week van de Korte Keten van 26 mei tot 3 juni. Korte Keten is een manier van verkopen waarbij er een rechtstreekse band is tussen producent en consument. In Geel neemt op woensdag 30 mei de streekproducten- en ambachtenmarkt deel aan de Week van de Korte Keten.





Van 18 tot 22 uur laten enthousiaste en begeesterde standhouders hun streekproducten proeven en demonsteren ze lokale ambachten.





Je komt zo rechtstreeks in contact met vakmannen en -vrouwen uit de eigen streek. Ook aan muziek ontbreekt het niet op de Markt. De Flierefluiters zorgen voor extra ambiance. (WDH)