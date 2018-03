Stralend zonnetje lokt massa volk naar Palmenmarkt 26 maart 2018

02u27 0 Geel De weergoden waren Palmenmarkt afgelopen weekend goed gezind. Het zonnige weer heeft duizenden bezoekers naar de grootste kermis van onze regio gelokt. De 136 attracties staan nog tot morgen op de Markt, de Havermarkt en de Werft.

Een stralende zon en zachte temperaturen zorgden ervoor dat je afgelopen weekend op Palmenmarkt op de koppen kon lopen. De foorkramers blikken dan ook terug op een geslaagd weekend. "Palmenmarkt is een plezante kermis, we komen hiervoor steeds met veel plezier vanuit Hasselt naar Geel", klinkt het bij Phaedra Van Passel, die twee jaar geleden schietkraam Meirisonne-Steyls van haar tante overnam. "Ikzelf sta hier op deze kermis dus nog niet zo lang, maar ons schietkraam staat al liefst veertig jaar op Palmenmarkt. Het is een goed weekend geweest, maar zelfs met regenweer is Palmenmarkt altijd een succes. Ook bij slecht weer komt de Gelenaar immers naar buiten." De kermisattracties staan er nog tot morgen. Dan is het familiedag en zijn de attracties toegankelijk aan verminderde prijzen. (WDH)