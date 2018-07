Stevige straffen voor Albanese dieven 14 juli 2018

De rechtbank in Turnhout heeft zware straffen uitgesproken tegen een Albanese dievenbende die eind vorig jaar actief was over heel Vlaanderen, onder andere ook in Geel, Dessel en Tielen. De bende was vooral uit op juwelen. Kopstuk Ledion K. kreeg vijf jaar cel (waarvan twee met uitstel). Eriklind G. kreeg vier jaar effectief. Hij is nog voortvluchtig en zijn onmiddellijke aanhouding wordt gevraagd. Erion H. (met domicilie in Schaarbeek) had een kleinere rol en komt er van af met twee jaar cel (waarvan de helft met uitstel). (KDC)