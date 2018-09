Sterrenchef La Belle opent artisanale frituur 06 september 2018

02u35 0 Geel Peter Vangenechten, chef-kok van La Belle, opent in oktober de artisanale frituur 'Belle Fritte' op een steenworp van zijn huidige zaak. Met de frituur wil Vangenechten de nadruk leggen op kwaliteitsvolle fast food.

Peter Vangenechten opende in 2012 zijn restaurant La Belle in Geel-Bel. Na een jaar kreeg hij al een Michelin-ster. Nu kwam het idee om verder uit te breiden. In de nieuwe frituur 'Belle Fritte' zal Gert Verheyen, voormalig sous-chef van La Belle, plaatsnemen. "Met Belle Fritte willen we ons kwalitatief onderscheiden met onder andere zelfbereid stoofvlees, goulash en handgemaakte mayonaise", zegt Vangenechten. Zo wil de sterrenchef een andere invulling geven aan fast food. "Vaak wordt dat geassocieerd met ongezond, maar dat hoeft zo niet te zijn. Ik wil 'de snelle hap' een andere definitie geven."





Familiaal

Daarnaast zijn er ook snacks, salades, hamburgers en kant-en-klare gerechten te vinden. Het is immers volgens Vangenechten niet de bedoeling dat het een elite-frituur wordt. "Het familiale karakter en de gerechten die op grootmoeders wijze bereid worden: dat moet behouden blijven."





Opvallend is de introductie van de VIP-pas. Zo wil Vangenechten zoveel mogelijk de Bellenaar betrekken bij de werking van zijn frituur. Om VIP te worden, kan je een bedrag storten gaande van 20 tot 1.000 euro. Aan elke formule zijn kortingen verbonden. "De VIP's worden op de hoogte gehouden met een nieuwsbrief over onze initiatieven, krijgen een blik achter de schermen en ze mogen ons menu zelfs bepalen. Het moet een familiaal gebeuren worden."





Je kan je voor een pas nog tot en met 5 oktober aanmelden. Daarna ben je VIP voor het leven bij Belle Fritte. (WDH)