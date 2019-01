Sterke daling van het aantal zwaargewonde verkeersslachtoffers in politiezone Geel-Laakdal-Meerhout Wouter Demuynck

13u44 0 Geel In 2018 stelde de politiezone Geel – Laakdal - Meerhout 188 verkeersongevallen met lichamelijk letsel vast, het op één na laagste cijfer ooit. Enkel in 2016 (160 ongevallen) lag het cijfer nog lager. De dalende trend van de laatste jaren zet zich, na een pauze in 2017, verder. Het aantal zwaargewonde slachtoffers daalde in 2018 bovendien met bijna een derde. Er gebeurden ook twee dodelijke ongevallen, allebei met kwetsbare weggebruikers. Ook dat is het op één na laagste cijfer ooit. In 2013 viel er in de politiezone slechts één dodelijk slachtoffer.

Het aantal ongevallen met lichamelijk letsel daalde met twee procent ten opzichte van 2017. “Belangrijker nog dan deze lichte afname is ook de daling van het aantal slachtoffers met twee procent. Bij de zwaargewonden stellen we een grote daling vast: in 2017 raakten 29 personen zwaargewond bij een verkeersongeval, in 2018 waren dit er acht minder”, zegt korpschef Dirk Van Aerschot.

Fietsveiligheid

Van de verkeersslachtoffers in 2018 ging het in 38 procent van de gevallen om kwetsbare weggebruikers. “Hoewel het aandeel van zwaargewonde kwetsbare weggebruikers met vier procent gedaald is ten opzichte van 2017, blijft deze groep weggebruikers extra aandacht vragen.” De ernst van de verwondingen lag het hoogst bij de motorrijders. Bijna de helft van hen liep zware verwondingen op. Bij de bromfietsers lag dit percentage op vijftien. Eén op de acht fietsers werd zwaargewond. Negentien verkeersongevallen met gewonden (tien procent) werden veroorzaakt door een persoon die te diep in het glas gekeken had. De overgrote meerderheid (72 procent) van deze bestuurders waren mannen. “Het Agentschap Wegen en Verkeer investeert verder in meer trajectcontroles. De politiezone startte eind 2017 ook met een project, samen met diverse partners in veiligheid, om het aandeel van de slachtoffers bij de fietsers op termijn te verminderen”, besluit Van Aerschot.