Station van Geel is pronkstuk op Lego-tentoonstelling Wouter Demuynck

05 november 2018

Op 10 en 11 november organiseert de ouderraad van VBS Geta de Lego-tentoonstelling ‘Bricks and More’ op de Geelse campus van Thomas More. Een eyecatcher van de tentoonstelling is een replica van het station van Geel in Lego. Daarnaast komen ook thema’s zoals Star Wars, Lego-friends, ridders en Lego-technic aan bod. Het werk is van de hand van kinderen die eraan bouwden tijdens de Lego-week op school, maar ook van tal van andere bouwers uit de streek komen hun werk tentoonstellen. Daarnaast is er een Lego-verkoophoek - met onder andere diverse sets, losse onderdelen en verlichting voor gebouwen en auto’s - en kinderbouwhoeken voor groot en klein. Bij een grimestand kan je je laten omtoveren tot een echte Lego-figuur. Op zaterdag 10 november is de tentoonstelling van 14 tot 20 uur geopend, op zondag 11 november van 10 tot 17 uur. De inkom bedraagt 3,5 euro, kinderen onder de drie jaar mogen gratis binnen. Verdere informatie is te verkrijgen via info@bricks-and-more.be.