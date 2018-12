Standbeeld eert carnavalsvereniging De Heiknuiters Jef Van Nooten

09 december 2018

15u59 2 Geel In de Geelse deelgemeente Winkelomheide is zondagnamiddag een standbeeld onthuld. Het is een eerbetoon aan de carnavalsvieringen in het dorp.

Het standbeeld werd onthuld naar aanleiding van het 55-jarig jubileum van de Heiknuiters, de carnavalsvereniging in Winkelomheide. Het jubileumjaar werd zondag gevierd met een receptie in het ontmoetingscentrum. Van daaruit ging het gezelschap naar het standbeeld ter hoogte van de oude pastorie.

“Dit standbeeld en de dorpskernborden zullen de mensen blijvend herinneren aan het ontstaan en het doel van de Carnavalsgilde de Heiknuiters. Maar het is ook een herinnering aan iedereen die zich hiervoor heeft ingezet en aan de betekenis van carnaval in de Hei, nu en in de toekomst”, klinkt het bij de Heiknuiters.