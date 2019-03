Stakingsactie zal duidelijk voelbaar zijn bij scholengemeenschap KOGEKA Kristof Baelus

19 maart 2019

11u48 0 Geel Woensdag zal de scholenstaking invloed hebben op het lesgebeuren in bijna alle scholen, ook bij scholengemeenschap KOGEKA zullen de gevolgen duidelijk merkbaar zijn.

De vier onderwijsvakbonden vragen de leerkrachten op woensdag niet aan het werk te gaan. Ze klagen onder meer over de stijgende werkdruk, de hoge ziektecijfers door psychosociale aandoeningen en de uitstroom van directeurs en starters

Ook in KOGEKA zal de oproep tot staken naar alle waarschijnlijkheid beter opgevolgd worden dan in het verleden. In de basisschool Sint-Dimpna in Geel zal er massaal gestaakt worden. “Hoe omvangrijk de staking gaat zijn is moeilijk te voorspellen”, zegt woordvoerder Geert Vandecruys. “In principe moeten de stakers zich pas de dag zelf melden via de personeelsdienst.

Voor de leerlingen in het secundair onderwijs verandert er niets aan de schooluren. “Alle leerlingen worden er wel op school verwacht”, zegt Vandecruys. “Er worden geen lessen herhaald voor afwezige leerlingen en evaluaties vinden gewoon plaats.” Bij de afwezigheid van een leerkracht zal de school voor vervanging zorgen.