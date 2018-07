Staking verpest feestweek bij Sanofi 600 WERKNEMERS LEGGEN WERK NEER VOOR MEER LOON JEF VAN NOOTEN

03 juli 2018

02u34 0 Geel De 600 werknemers van het farmaceutische bedrijf Sanofi Genzyme uit Geel hebben gisteren het werk neer gelegd. Ze pikken het niet dat de directie hen geen loonstijging doorheen de jaren kan beloven. Vandaag stond een feestelijke opening gepland van een nieuwe productiesite van 300 miljoen euro. Die wordt uitgesteld.

Het had een feestweek moeten worden voor Sanofi, het farmaceutische bedrijf dat enkele jaren geleden Genzyme overnam. Vandaag zou de directie op het bedrijfsterrein in de Cipalstraat in Geel een nieuwe productiesite openen die maar liefst 300 miljoen euro heeft gekost. Maar de opening is in allerijl uitgesteld naar een nog te bepalen datum. Reden? De 600 werknemers van het bedrijf zijn gisteren aan een stakingsactie van onbepaalde duur begonnen.





Aanleiding voor de stakingsactie zijn (mislukte) onderhandelingen over het loonbeleid. "Binnen het bedrijf is er nooit een transparant loonbeleid geweest", vertelt Serge Seret van de socialistische vakbond BBTK. "Dat is er door recente onderhandelingen wel. Maar de directie kan niet garanderen dat de lonen de komende jaren mee evolueren. Bij goede beoordelingen staat daar geen hogere verloning tegenover. Terwijl het personeel wel verwacht dat hun loon ieder jaar stijgt. Temeer omdat het bedrijf veel winst maakt." De vakbonden probeerden de directie tevergeefs op andere gedachten te brengen. Het voorstel van de directie werd vrijdag met 82,5 procent weg gestemd.





Timing

De stakingsactie komt op een zeer ongelukkig moment. Maar volgens de vakbonden was er geen andere optie. "Iedereen wist vooraf dat we tot staking zouden overgaan als het voorstel met een tweederde meerderheid werd weggestemd", aldus nog Serge Seret. "De timing is jammer, en ook het personeel zelf zit er verveeld mee. Maar als een akkoord op vrijdag met 82,5 procent weg wordt gestemd, kan je moeilijk tot woensdag wachten om tot actie over te gaan."





300 miljoen euro

Dat het bedrijf vandaag wilde uitpakken met een investering van 300 miljoen euro terwijl er geen budget is voor loonevolutie, heeft volgens de vakbonden niet meegespeeld bij de stemming. "We zijn blij met die investeringen. Maar ze brengen extra werkdruk met zich mee, en er zal nog meer winst gemaakt kunnen worden. Maar dan willen de werknemers wel garanties dat hun loon mee kan stijgen, doorheen de jaren", zegt Peter Goris (ACV).





Hoewel het personeel in staking is gegaan, wil dat niet zeggen dat geen enkele van de 600 werknemers gisteren gewerkt heeft. "Zestig werknemers staan tijdens de stakingsactie in voor de veiligheid."





Directie en vakbonden hebben gisterennamiddag overleg gehad. "De directie beseft dat 82,5% een sterk signaal is. Wij hebben gewezen op de zwakke punten in het werkgeversvoorstel."





Vandaag om 10 uur gaat het overleg voort. De stakingsactie wordt intussen voortgezet.