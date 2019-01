Stad zoekt vrijwillige bijzitters voor verkiezingen van 26 mei Wouter Demuynck

14 januari 2019

Het stadsbestuur van Geel zoekt vrijwilligers die tijdens de komende verkiezingen op zondag 26 mei, wanneer er wordt gekozen voor het Vlaams, federaal en Europees parlement, als bijzitter willen optreden. Onder begeleiding van de voorzitter en secretaris zorg je voor het goede verloop van de verkiezingen in het stembureau. Je dient je kandidaat te stellen voor 1 maart 2019.

Je kunt bijzitter worden als je Belg, stemgerechtigd en 18 jaar of ouder bent. Je krijgt een kleine financiële vergoeding en eten er drinken ter plaatse. Je kan je kandidaat stellen via een online formulier (https://www.geel.be/bijzittermei2019) of bij het verkiezingsloket op het stadhuis (zonder afspraak).