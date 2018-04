Stad wil schoolroutes veiliger maken 20 april 2018

02u52 0 Geel De stad en de scholen scharen zich achter het project Route2school, dat de veiligste route naar school toont en ook knelpunten langs die route aantoont.

Om die knelpunten in kaart te brengen, is de hulp van de leerlingen ingeroepen. Alle scholen van Geel konden voor de paasvakantie kennismaken met Route2school. Tot 20 mei kunnen leerlingen hun route en de knelpunten, liefst met foto's, doorgeven op www.route2school.be of de app van Route2school. Als je als (groot)ouder, leerkracht, directie, jeugdvereniging of andere betrokkene knelpunten ziet in je omgeving, mag je deze ook melden. Registreer je eerst op de website en geef aan over welke schoolomgeving het gaat.





In een volgende fase analyseert het Instituut voor Mobiliteit (IMOB) de data en maakt hiermee een digitale schoolroutekaart. De resultaten van de bevraging zullen dit najaar bekendgemaakt worden en besproken worden met stad Geel, politie en de scholen. Zo kunnen concrete acties worden ondernomen om de verkeersveiligheid voor scholieren te verbeteren. (WDH)