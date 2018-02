Stad wil meer animatie en kraampjes op Geel Wintert! 07 februari 2018

Op de gemeenteraad van maandagavond waren er heel wat vragen vanuit de oppositie over Geel Wintert!. Oppositieraadsleden Tom Vervoort (onafhankelijk), Luc Verguts (Open Vld) en Noël Devos (sp.a) vroegen zich af hoe de evaluatie van het evenement verlopen is. Geel Wintert! was geen onverdeeld succes. Onder meer door het slechte weer zakten minder bezoekers dan verwacht af naar de Markt. "Op 22 januari hebben we intern een evaluatie gemaakt. We hebben toen vastgesteld dat er een gebrek aan animatie en volk was", vertelde schepen van Lokale Economie Pieter Verhesen (N-VA). "Daarna hebben we met concessiehouder Satellite Ice vergaderd. Zij zijn zich bewust van de problemen, al waren zij best tevreden over de bezoekersaantallen. Er waren in totaal een 10.000 schaatsers."





Satellite Ice kreeg pas eind september een concessie voor het evenement. "Er is nog veel werk voor de editie van 2018. We hebben afgesproken dat we in de maand mei een plan klaar willen hebben. Wij ijveren voor meer sfeer en gezelligheid. We willen minder kermisattracties en meer kraampjes. Het wordt nu afwachten met welk plan de concessiehouder naar voren zal komen." (WDH)