Stad wil 29 miljoen euro in 2019 investeren Wouter Demuynck

27 december 2018

15u22 0 Geel Het huidige bestuur heeft bepaald in welke projecten geïnvesteerd wordt volgend jaar. De investeringsambitie voor 2019 bedraagt 29 miljoen euro. Het wordt een overgangsjaar waarin vooral de nog geplande investeringen uit het huidige meerjarenplan worden gerealiseerd. Ondertussen wordt het nieuwe meerjarenplan 2020-2025 voorbereid.

Qua vrije tijd zal Geel de 75ste verjaardag van de Bevrijding na WO II vieren. De stad is ook volop bezig met de voorbereiding van de Dimpnadagen 2020. De kunstacademie zal haar intrek nemen in de gerenoveerde lokalen in de Waaiburg en er komt een sensibiliseringscampagne om alcoholgebruik bij jongeren terug te dringen. Ook zal er verder geïnvesteerd worden in buurtzorgnetwerken.

Er zal voor 1,7 miljoen euro aan duurzame investeringen gaan naar stedelijke gebouwen, wat een jaarlijkse energiebesparing van meer dan 130.000 euro oplevert. Geel bouwt ook verder aan de school in Winkelomheide en het dak van de stedelijke basisschool in de Burgstraat wordt gerenoveerd. De stedelijke basisschool Katersberg zal ook een volledige renovatie ondergaan in de volgende jaren. De stad start de voorbereidingen hiervoor op, alsook voor een nieuwe sporthal naast Axion. In het sportpark De Leunen worden nieuwe kleedkamers gebouwd en komen er nieuwe sportvelden. Daarnaast zijn er ook een aantal investeringen in jeugdcentrum De Bogaard, akoestische investeringen in verschillende gebouwen van de stad en enkele vervangingen in het zwembad gepland.

De stad werkt volgend jaar aan rioleringen en bestrating in Schuttershof en Tessenderloseweg en bereidt de werken voor aan Binneneinde en Velveken, Groenhuis, Velleke en Wijdbosch. Voor meer dan 300.000 euro zal de stad voetpaden opnieuw aanleggen over het Geelse grondgebied. Er zullen voor 800.000 euro aan onderhoudsasfalteringswerken plaatsvinden in een vijftiental verschillende straten. De stad onderzoekt ook de toekomstige verkeerscirculatie in De Leunen en wil meer preventief onderhoud uitvoeren op de verkeerslichten en dynamische zone 30-borden op het eigen weggennet en extra veiligheidscamera’s plaatsen.