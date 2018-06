Stad tekent charter #bibvooriedereen 22 juni 2018

03u02 0

Het stadsbestuur van Geel heeft het Bibliotheekcharter ondertekend van #bibvooriedereen. Dat is een campagne van de Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief en Documentatie. "Dat doen we om zo een krachtig signaal te geven en de belangrijke maatschappelijke functie van onze bibliotheek te erkennen", aldus het schepencollege. Wie het belangrijk vindt dat het stadsbestuur van de volgende legislatuur blijft investeren in de bib, kan het charter ook ondertekenen op





www.bibvooriedereen.be. (JVN)