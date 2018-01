Stad pakt zwerfafval zwaar aan 02u35 0

Zwerf- en sluikafval uit het straatbeeld en de natuur bannen, daar zet het stadsbestuur van Geel zwaar op in. Want zwerfvuil is niet alleen een bron van ergernis voor de mens, het vormt ook een gevaar voor het vee.





Jaarlijks sterven in Vlaanderen honderden melkkoeien en andere landbouwdieren door zwerfvuil. De Geelse landbouwers trokken dan ook aan de alarmbel. Op vijfentwintig plaatsen in Geel plaatste de stad borden waarop een koe is afgebeeld met de slogan 'Geen zwerfvuil in mijn muil'.





Bovendien plaatst de stad voortaan op de plek waar sluikafval gevonden werd - en waarvoor de dader een proces-verbaal kreeg - een bermbord. Op dit bord staat 'Sluikstorter betrapt' en de boodschap dat de boete en kosten oplopen tot 500 euro. Deze borden, samen met de 'Geen zwerfvuil in mijn muil'-borden, brengen het probleem blijvend onder de aandacht.





Als je sluikafval opmerkt, kan je dit melden op 014/56.62.50 of via het digitaal loket op www.geel.be (meldingsformulier grondgebonden zaken). Je geeft best zo gedetailleerd mogelijk weer waar het sluikstort zich bevindt en waaruit het bestaat. De stad maakt zich sterk het afval binnen de twee werkdagen op te ruimen en de overtreder op te sporen. (WDH)