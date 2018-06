Stad investeert in zonnepanelen op stedelijke gebouwen 04 juni 2018

Op 31 mei startte de stad met de plaatsing van zonnepanelen op het dak van Buitenschoolse Kinderopvang de Bengelbende. De komende maand volgen nog vier stedelijke gebouwen: Academie voor Muziek, Woord en Dans (Stationsstraat), OCMW dagcentrum (Nieuwstraat), SBS Larum en SBS de Bollenboom (Oosterlo). Dit project is één van de maatregelen die de stad neemt in het kader van Kempen 2020, de uitdaging om tegen 2020 de CO2-uitstoot met minstens 20 procent te doen dalen.





Rendabel voor stad

Met zonnepanelen zelf energie opwekken, is niet alleen goed voor het milieu, maar is voor de stad ook rendabel. De investering bedraagt 75.000 euro met een gemiddelde terugverdientijd van elf jaar per locatie. Na twintig jaar bedraagt de geschatte opbrengst 100.375 euro. De zonnepanelen op de vijf locaties hebben in totaal een geschatte energieopbrengst van 44.309 kWh per jaar. De komende jaren zullen nog meer stedelijke gebouwen volgen. (WDH)