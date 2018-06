Stad investeert 100.000 euro in bewakingscamera's 06 juni 2018

De stad gaat inzetten op camerabewaking op verschillende plaatsen in het centrum, zoals de Markt, Stationsstraat, het stadspark, Havermarkt en Pas. "Het gaat in totaal om twaalf bewakingscamera's", vertelt burgemeester Vera Celis (N-VA). "Die willen we plaatsen op locaties die de korpschef ons heeft aangewezen. Zo willen we met drie camera's de Markt volledig in beeld brengen. Die drie camera's willen we graag al vrij snel operatief maken. We hopen dat dat dit jaar nog kan gebeuren. Over de andere camera's buigen we ons later nog." Naast drie vaste camera's investeert de stad ook in één mobiele camera. "Die willen we inzetten op gevoelige plaatsen zoals de studentenbuurt of op plaatsen waar veel aan sluikstoren wordt gedaan. Die camera zou er al dit najaar komen."





Volgens Celis gebeuren er in de stad relatief weinig zware feiten, maar heerst er op bepaalde plekken wel een onveiligheidsgevoel. "Daarover wordt vaak melding gemaakt. In dat geval kunnen camera's van dienst zijn, omdat ze gevaar toch wel afschrikken." Voor de drie vaste camera's en één mobiele camera is er 100.000 euro voorzien. (WDH)