Stad: "Gooi vochtige doekjes niet in toilet" 26 mei 2018

De laatste jaren komen alsmaar meer vochtige doekjes in het rioolstelsel terecht, waar ze voor verstoppingen zorgen. Stad Geel start dan ook een campagne om dat tegen te gaan.





De consument moet zélf opdraaien voor de extra kosten via de waterfactuur. En die kunnne soms hoog oplopen. De kost om verstoppingen op te ruimen bij pompen is hoog: 150.000 tot 335.000 euro gemiddeld op jaarbasis voor pompen in beheer van Aquafin. In Geel zijn er jaarlijks gemiddeld 36 verstoppingen waarvoor Aquafin moet uitrukken.





"Het is ongelooflijk wat we allemaal in het rioolstelsel vinden", zegt Johnny Hoof, teamcoördinator bij Aquafin. "Handdoeken, dweilen, onderbroeken, schoenen, maandverbanden, pampers... je kan het zo gek niet bedenken. Mensen beseffen vaak niet welk risico ze zélf lopen. Zo'n verstopping kan net zo goed al op het privé-gedeelte van de afvoer zitten. En dan spoelen de toiletten niet meer door, met alle gevolgen van dien."





Stad Geel wil dan ook al haar inwoners aansporen om vochtige doekjes altijd in de vuilnisbak te gooien.





