Stad gaat voor duurzaam fiets- en parkeerbeleid 07 april 2018

02u31 0

De gemeenteraad heeft een aanpassing van de stedenbouwkundige verordening rond parkeren goedgekeurd. De stad wil haar inwoners immers zo veel mogelijk stimuleren om te wandelen, om voor langere verplaatsingen de fiets of het openbaar vervoer te nemen of om de auto te delen. Bij nieuwe bouwprojecten zal dan ook opgelegd worden meer fietsenstallingen, laadpalen voor elektrische auto's of fietsen, of autodeelplaatsen te voorzien. Over de aanpassingen van de parkeerverordening is er van 11 april tot en met 10 mei 2018 een openbaar onderzoek. De aangepaste parkeerverordening is te bekijken via www.geel.be/parkeerverordening. (WDH)