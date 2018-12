Stad deelt gratis zingzakken uit voor Driekoningen of Nieuwjaarke Zoete Wouter Demuynck

05 december 2018

Driekoningen of Nieuwjaarke Zoete zingen is een eeuwenoude traditie die ook vandaag nog gepaard gaat met gezellige deur-aan-deur tochten. Trek jij erop uit om een centje en een snoepje bij elkaar te zingen? Dan sturen stad Geel en erfgoedcel k.ERF je graag op pad met een hippe zingzak, speciaal ontworpen met hippe Zing-ze mannetjes erop.

Er worden een honderdtal zakken gratis uitgedeeld. Je dient wel aan enkele voorwaarden te voldoen. Download vanaf 12 december de gratis ‘Erfgoed App’ (Faro). Scan daarna de QR-codes aan het venster van de dienst toerisme (Markt 1) of aan de inkomhal van het Gasthuismuseum (Gasthuisstraat 1) en start de drie spelletjes. Daarna kun je aan de balie van de dienst toerisme of van het Gasthuismuseum je zingzak afhalen. Het Gasthuismuseum is wel gesloten van 24 december tot en met 2 januari.

De zingzak is een stoffen en herbruikbaar exemplaar met grappige Zing-ze mannetjes. In de zak ontdek je bovendien enkele leuke erfgoedopdrachtjes voor in de kerstvakantie en alvast wat lekkers. Het ontwerp van de zingzakken kadert in een regionaal project over bedelzangtradities. Alle info hierover vind je op de website www.zing-ze.be.