Spooroverweg Langstraat dicht van 19 tot 21 januari Wouter Demuynck

16 januari 2019

Van 19 (22 uur) tot 21 januari (6 uur) worden er werken uitgevoerd aan de spooroverweg van Langstraat. Hierdoor is de spooroverweg afgesloten voor het verkeer. Er is een omleiding voorzien via Larumseweg, Olenseweg en Buitensteinde.