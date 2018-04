Sponsortocht Sint-Aloysius levert 12.000 euro voor het goede doel op 11 april 2018

De jaarlijkse sponsortocht van Sint-Aloysius Geel heeft zo'n 12.000 euro opgebracht. Bijna 1000 leerlingen konden wandelen, zwemmen of joggen voor het goede doel door zich per kilometer te laten sponsoren.





Het bedrag werd verdeeld onder vier goede doelen: Cunina, een schoolproject voor kansarme kinderen in het zuiden, Mali Juice in Tanzania, Akwaaba Asuadei in Ghana en de Damiaanactie.











(WDH)