Spirituele beurs in De Waai Wouter Demuynck

05 april 2019

20u37 0 Geel Komende zondag, van 10 tot 17.30 uur, strijkt er een spirituele beurs neer in De Waai in Geel. Het ‘Spiritual Lifestyle Event’ van Bloom, uitgever van het gelijknamige tijdschrift, biedt spiritualiteit in allerlei vormen aan.

Op de spirituele beurs zijn er onder meer lezingen van mensen uit verschillende sectoren om geïnteresseerden iets bij te leren over hun passie. Dat kan gaan van lifecoaches en therapeuten, tot helderzienden en astrologen. Ook zijn er tal van demonstraties en workshops, waarbij bezoekers met hun eigen ogen kunnen waarnemen hoe iets precies in elkaar zit.

Wie op zoek is naar een persoonlijk consult, is op de beurs ook aan het juiste adres. Op de beurs vind je kaartleggers, auteurs, pendelaars, gezondheidstherapeuten, helderzienden, chakra-specialisten, meditatie-goeroe’s, engelenbegeleiders, handlezers, energie-coaches, enzovoort. Daarnaast zijn er tal van attributen aanwezig om thuis zelf aan de slag te gaan zoals boeken over elk thema, pendels en kaartensets.

Een van de standhouders is hypnotiseur Joël Houbrigts. “Voordat ik begon met hypnose, zat ik in een zware depressie. Zelfhypnose heeft me er bovenop geholpen. Daarom wil ik nu zelf ook mensen helpen met hun problemen. Dat kan gaan van afslanken tot meer zelfvertrouwen kweken. Ook is hypnose minder duur als andere therapieën en heeft het volgens mij ook meer effect. Belangrijk is wel dat je de behandeling volgt bij erkende specialisten en niet bij kwakzalvers.”

De beurs is toegankelijk voor iedereen, gaande van nieuwsgierigen die op de beurs hun licht willen opsteken tot ervaren mensen. Tickets zijn verkrijgbaar via https://www.bloom.be/spirituele-expos of 056/48.49.52. Een ticket kost 7,5 euro, maar op vertoon van dit artikel krijgt u 2 euro korting.