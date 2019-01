Somaliër ontkent aanranding van jonge vrouw: “Het was zij die hèm heeft gekust” Jef Van Nooten

22 januari 2019

13u45 0 Geel Een Somaliër uit Geel riskeert een gevangenisstraf voor de aanranding van een 20-jarige vrouw. De man draait de feiten om en zegt dat het de vrouw is die hèm gekust heeft.

De vrouw uit Geel was met haar fiets op weg naar huis toen ze Abdirahaman A.I. tegen kwam. De twee raakten aan de praat en de man fietste een eindje met haar mee. “Toen ze bij haar woning kwam, wilde ze afscheid nemen en naar binnen gaan. Maar de man heeft haar vast gegrepen. Hij nam haar hand en ging er mee in zijn broek om zich te masturberen”, vertelt de advocate van de vrouw. “Er is geen enkele reden waarom ze dit zou verzinnen. Door deze aanranding heeft ze seksuele problemen gekregen en moet ze nog regelmatig naar de psycholoog.”

Volgens het openbaar ministerie heeft hij de vrouw ook betast aan de borsten en billen. De man ontkent. Hij beweert dat de vrouw hem gekust heeft. “Hij was naar de nachtwinkel geweest toen hij haar tegen kwam. Waarom zou hij haar zijn persoonsgegevens vertellen als hij van plan was om iets verkeerd te doen.”

De rechter beslist op 26 februari.