Sociaal woonproject Dornik heeft allure van begijnhof Wouter Demuynck

08 april 2019

18u15 0 Geel Het sociaal woonproject Dornik is helemaal afgerond nu ook de infrastructuurwerken op het binnenplein sinds maandag erop zitten. Door de aanleg van het binnenplein heeft het woonproject de allure van een gezellig begijnhof. De 61 woningen zijn de eerste realisatie van Geelse Huisvesting op de projectsite Wijdbosch, het ganse binnengebied zal de komende jaren nog verder ontwikkeld worden.

De 61 nieuwbouwwoningen en -appartementen werden vorig jaar in maart al in gebruik genomen, in het najaar van 2018 startte Geelse Huisvesting met de aanleg van rioleringen, het binnenplein en de paden rondom. Die infrastructuurwerken op het binnenplein, waarrond de woningen zijn geplaatst, zijn nu afgerond.

“De architecten lieten zich inspireren door de vroegere begijnhoven en willen de sfeer van de binnenhoven terug oproepen. Om het regenwater van de site zoveel mogelijk ter plaatse te laten infiltreren en bufferen werd er centraal een groene wadi aangelegd”, zegt Yasmine Driesmans, directeur van Geelse Huisvesting. “Deze groene kern wordt omgeven door een autovrij binnenplein waar de bewoners en hun bezoekers zich veilig kunnen verplaatsen en aangenaam kunnen verpozen. De plantvakken zijn zodanig geplaatst dat er aan de voorgevels van de woningen en appartementen een interessante semi publiek-private ruimte ontstaat die uitnodigt tot een babbeltje met de buren.” Aan de buitenzijde van het projectgebied werden ook nog kruiwagenpaadjes aangelegd die rechtstreekse toegang verschaffen tot de tuinen van de bewoners.

Deze 61 woningen en hun bijbehorende infrastructuur zijn de eerste realisatie van Geelse Huisvesting op de projectsite Wijdbosch. Het ganse binnengebied tussen de Eikenvelden, Diestseweg, Gasthuisstraat, Verbueckenstraat en Dornik zal de komende jaren verder ontwikkeld worden met bijkomende nieuwbouwwoningen in een mix van private en sociale woningen en in een mix van koop- en huurwoningen. Geelse Huisvesting neemt hiervan de nieuwbouw van 110 sociale huurwoningen en de bijbehorende aanleg van een nieuw rioleringsstelsel, wegenis en een grote centrale groene zone voor haar rekening.