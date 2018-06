SMS-Timing keert terug naar roots 20 juni 2018

De opening van de nieuwe kantoren van SMS-Timing, een internationaal bedrijf dat software maakt voor kartingracebanen, werd feestelijk gevierd. Vrienden, familie, klanten en sympathisanten werden uitgenodigd in de kantoren aan de Molseweg om kennis te maken met de nieuwe locatie, met hun nieuwe partner Green Park Investment Partners en met het gloednieuwe logo. SMS-Timing werd bijna 20 jaar geleden opgericht in Geel. Later verhuisden ze hun kantoren naar Mol van waaruit ze heel de wereld veroverden. 300 klanten en 20 medewerkers later keren ze nu terug naar hun roots in Geel op de Molseweg - weliswaar in een nieuw jasje en met een nieuwe partner. Op dit moment is SMS-Timing actief in 70 landen.





(WDH)