Sluitingsdag O.L.V.-Hemelvaart 06 augustus 2018

Op woensdag 15 augustus zijn de meeste stadsdiensten en het Sociaal Huis gesloten. Ook de bibliotheek is met O.L.V.-Hemelvaart gesloten. Cultuurcentrum de Werft is gesloten van 11 juli tot en met 15 augustus. Het Gasthuismuseum is open van 13.30 tot 17 uur en de dienst toerisme en stadsanimatie is open van 10 tot 14 uur. Je kunt in het binnenzwembad banen trekken van 6.30 tot 8.30 uur en plonsen van 10 tot 17 uur. Van de springplanken duiken kan van 14 tot 17 uur. Het buitenzwembad is open van 12 tot 17 uur. (WDH)