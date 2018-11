Sluikstort opgemerkt? Meld dit aan de stad Wouter Demuynck

26 november 2018

16u09 0 Geel De gemeenschapswachten van de stad gaan regelmatig op pad en controleren de gekende plekken waar afval gedumpt wordt. Op plaatsen waar sluikstorters betrapt werden, plaatst de stad een bord met de boodschap ‘Sluikstorter betrapt! Tot 500 euro verwijderingskosten en boete’.

De controles door de gemeenschapswachten zijn helaas niet voldoende. Het Geels grondgebied is te groot om structureel te controleren. Meldingen door omwonenden of voorbijgangers zijn daarom onmisbaar om het probleem aan te pakken. Zo kunnen de stadsdiensten snel optreden. In 2018 kreeg het contactcentrum grondgebonden zaken al meer dan 200 meldingen van sluikstorten binnen.

Sluikstorten of zwerfvuil melden kan via het meldingsformulier op de website www.geel.be/melding. Binnenkort zal OVAM een zwerfvuil-app lanceren waarmee je ter plaatse een melding kunt maken. De app geeft met behulp van Google Maps de exacte locatie door aan de gemeentes.